As compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica vão ser definidas por duas comissões.

Uma vai avaliar os factos, como por exemplo o tipo de abuso sexual, a duração e frequência, a idade da vítima e do agressor e o grau de vulnerabilidade da vítima.



A outra comissão decide o valor da indeminização.



A Associação que representa as vítimas de abusos sexuais ficou indignada com este método.