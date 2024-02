Abusos na Igreja. Proposta de indemnização às vítimas entregue à CEP

Foto: João Marques - RTP

Essa proposta foi apresentada pelo Grupo VITA.



Cabe, agora, à Igreja definir a estratégia a adotar para indemnizar as vítimas, com base nesse documento.



Pelo menos oito vítimas já apresentaram pedidos de indemnização.



A proposta de indemnizações foi entregue um ano depois do relatório da Comissão Independente ter sido tornado público.