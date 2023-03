Abusos na Igreja. Suspeitas serão investigadas mas indemnizações só com a Justiça

Não partirá da Igreja qualquer inciativa para indemnizar as vítimas de abusos sexuais. Foi essa a ideia deixada, esta tarde, pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que esteve reunida em Fátima.José Ornelas diz que a Igreja está disponível para ajudar no apoio psicológico e psiquiátrico, mas indemnizações só com decisão da justiça, tendo em conta que a responsabilidade é de quem fez o mal.No final da reunião da Conferência Episcopal, que esteve a analisar o relatório da Comissão Independente que estudou os abusos sexuais de crianças, soube-se que a Igreja já recebeu a lista com cerca de uma centena de nomes de alegados abusadores ainda no ativo, mas admite, que não vais ser fácil investigar estes casos.





A jornalista Joana Carvalho Reis esteve atento a estas decisões.