Abusos. Presidente da Conferência Episcopal discorda da posição de Marcelo sobre resposta da Igreja

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa diz que respeita, mas não concorda, com a opinião do presidente da República. Em declarações à RTP, no domingo, José Ornelas garantiu que a Igreja Católica não quer ocultar nenhum caso de abuso, mas necessita de mais dados para identificar suspeitos.