Abusos sexuais na Igreja. Comissão recebeu 214 queixas no primeiro mês

. Muitos destes testemunhos chegaram de portugueses que vivem agora “no Reino Unido, Estados Unidos da América, Canadá, França, Luxemburgo e Suíça”.

Estes são dados que estão no comunicado da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica no primeiro mês da sua atividade e fazem a contabilização de denúncias que chegaram ao grupo de trabalho através “do preenchimento do inquérito on-line, telefonemas e entrevistas presenciais”. Registo de 214 depoimentos prestados através do preenchimento do inquérito on-line, telefonemas e entrevistas presenciais.





A comissão para os abusos na Igreja faz notar que muitas destas alegadas vítimas relatam não apenas a sua experiência pessoal mas apontando igualmente que “o conhecimento ou a forte probabilidade de, naquelas circunstâncias de tempo e espaço, outras crianças terem sido vítimas do mesmo abusador”, o que fará com que haja uma “diferença considerável entre a quantidade de casos diretamente validados e outros tidos como existentes ou muito prováveis”.





Estas duas centenas de denúncias, refere a comissão, “cruzam informação, o que naturalmente reforça a credibilidade dos testemunhos”. Na apresentação do grupo de peritos que a constitui e dos seus objetivos, quando arrancava para os trabalhos e fazia os primeiros apelos para que as vítimas se chegassem à frente para denunciar as situações de abuso de que foram vítimas, a comissão deixara claro que os casos seriam alvo de um forte escrutínio para a sua validação.





É assim que agora sublinha que nestas primeiras denúncias “os relatos descritos revelam sofrimento psíquico individual, familiar e social, por vezes escondido durante décadas e, em muitas circunstâncias, até ao momento deste depoimento tido como o primeiro a romper com o silêncio”.





A comissão sublinha que estamos perante um “sofrimento que se associa a sentimentos de vergonha, medo, culpa e autoexclusão, reforçando a noção de vidas em cujos trajetos a sensação de ‘estar à margem’ foi uma constante”. Comissão quer abrir-se a todos



A comissão está preocupada com a possibilidade de haver vítimas a quem não estejam a chegar as notícias do seu trabalho e que por essa razão esteja a perder-se um maior raio de denúncias, nomeadamente de pessoas “que vivem nas margens sociais, culturais e económicas, infoexcluídas e no que frequentemente se refere como o ‘país profundo’”.





Nesse sentido, a comissão procurou abrir “vias de contacto com estruturas e instituições que, por outras formas e métodos, chegam em maior proximidade destas pessoas”.





A comissão elenca aqui “Comissões Diocesanas, Institutos Religiosos de Portugal, Instituto de Apoio à Criança, Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Associação Quebrar o Silêncio, Sistema de Proteção e Cuidado de Menores e Adultos Vulneráveis (Serviço de Escuta dos Jesuítas)”.