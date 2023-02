Abusos sexuais na Igreja conhecidos em relatório

O relatório da comissão foi entregue no domingo à tarde, em Lisboa, pela equipa liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), o bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas.Hoje será também conhecida a primeira reação da CEP, presidida pelo bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, e para 3 de março está já convocada uma assembleia plenária extraordinária Conferência Episcopal para analisar o relatório.No domingo, ao receber o documento, o bispo prometeu que a CEP vai “ler com toda a atenção”, adiantando que a assembleia de março servirá para “” ao sofrimento das vítimas.José Ornelas lembrou que a Conferência Episcopal decidiu, por unanimidade, “confiar este trabalho” a uma comissão independente, com o objetivo de “conhecer a realidade dos abusos na igreja e sua evolução nos últimos decénios”. E “foi claro desde o início” a necessidade de “centrar toda a atenção” desta investigação nas vítimas dos abusos e dos “dramas a que foram submetidas”.Sem adiantar números finais até à apresentação do relatório final, a comissão independente divulgou no seu último balanço público, em outubro, que já tinha registado 424 testemunhos validados, compreendendo casos de abusos ocorridos desde 1950 e vítimas entre os 15 e os 88 anos.





Os membros da comissão esclareceram logo à partida que não estava em causa uma investigação criminal, mas adiantaram que as denúncias de crimes que não tivessem prescrito seriam encaminhadas para a Justiça, o que veio a confirmar-se até junho com o envio de 17 denúncias para o Ministério Público (MP), mas em outubro foi assumido pela Procuradoria-Geral da República que dos 10 inquéritos instaurados, mais de metade (seis) já tinha sido arquivada.



Em paralelo, foi divulgado no início deste mês que as Comissões Diocesanas de Proteção de Menores tinham recebido até essa altura 26 participações de abusos sexuais em todo o país.



Os casos de abusos sexuais revelados ao longo de 2022 abalaram a Igreja e a própria sociedade portuguesa, à imagem do que tinha ocorrido com iniciativas similares em outros países, com alegados casos de encobrimento pela hierarquia religiosa a motivarem inúmeros pedidos de desculpa, num ano em que a Igreja se vê agora envolvida também em controvérsia, com a organização da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.



Liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, a comissão independente é ainda constituída pelo psiquiatra Daniel Sampaio, pelo antigo ministro da Justiça e juiz conselheiro jubilado Álvaro Laborinho Lúcio, pela socióloga e investigadora Ana Nunes de Almeida, pela assistente social e terapeuta familiar Filipa Tavares e pela cineasta Catarina Vasconcelos.