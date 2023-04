Abusos sexuais na Igreja. Vítimas criticam fim da linha telefónica de apoio

Foto: Lusa

As vítimas não aceitam o fim da linha telefónica para denunciar os casos de abusos sexuais na Igreja. Queixam-se de falta de orientação e acusam a Conferência Episcopal Portuguesa de querer abafar a dimensão do problema. Ouvida pela Antena 1, Cristina Silva Amaral da Associação Coração Silenciado diz que a decisão de acabar com a linha telefónica não faz qualquer sentido.