Academia de Coimbra angaria fundos para hospital combater pandemia

A campanha, intitulada "Das palmas à ação", conta com a colaboração de todas as estruturas da Associação Académica de Coimbra (AAC), "em especial com a organização da Queima das Fitas, através de várias atividades", destaca um comunicado da associação, enviado hoje à agência Lusa.

"Num momento de excecionalidade como este, é-nos dada a oportunidade de contribuirmos para um bem maior", afirma o presidente da AAC, Daniel Azenha, sustentando que "não podemos, nem queremos ficar de braços cruzados".

É tempo, "mais do que nunca", de "olhar para o trabalho realizado pelos profissionais de saúde que diariamente se encontram na linha da frente e que tudo fazem para travar esta dura batalha", apela o dirigente associativo.

"É essencial que a comunidade académica dê todo o apoio possível" a esses profissionais, conclui Daniel Azenha.

As contribuições podem ser feitas através da plataforma Crowdfunding Portugal ou diretamente pelo link https://ppl.pt/covid19/aac.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 235 mil mortos e infetou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.007 pessoas das 25.351 confirmadas como infetadas, e há 1.647 casos recuperados, de acordo com os dados hoje divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.