Academia Sporting. Podence afirma que nas semanas seguintes ao ataque viveu sempre com medo

No julgamento da invasão da Academia de Alcochete foram ouvidos o médico do Sporting e Podence, esta quinta-feira. O jogador confessou que, nas semanas seguintes ao ataque, vivia sempre com medo. E o médico contou que o agora presidente Frederico Varandas teve de se desviar de uma tocha enquanto decorria o ataque.