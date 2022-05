Ação contra bancos. Berardo pede indemnização de 900 milhões de euros

Na letra da queixa de Berardo, os bancos em causa teriam lesado quer a Fundação com o nome do empresário, quer a Metalgest, por não terem esclarecido o próprio risco no momento da aquisição de ações via crédito.. Outros 100 milhões destinar-se-iam a reparar alegados danos decorrentes da

A ação de Joe Berardo deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.



Nesta ação, à qual a RTP teve acesso,, responsabilizando os visados por não terem cumprido “a obrigação” de “executar na altura devida” as ações que serviam de garantia de empréstimos e que se desvalorizaram.Berardo alega já não ter qualquer dívida por cobrir, isto “por terem já sido vendidas as ações do BCP empenhadas e aplicado o produto da venda no pagamento dos créditos dos bancos”.O empresário diz-se mesmo vítima de

“Alvo a abater”



Joe Berardo argumenta, na mesma ação, que. Razão pela qual, afirma, decidiu preservar a via negocial.“Nessa negociação, que se manteve mesmo depois da instauração de execuções pelos bancos, foi alcançado um princípio de acordo, que teve expressão num documento produzido pelo Novo Banco e que mereceu, no essencial, o consenso do comendador e dos bancos, devendo constituir a base do acordo a formalizar”, lê-se na ação agora interposta., que, contra a vontade do empresário, decorreu publicamente:por parte do presidente da comissão parlamentar de inquérito.Berardo diz ter sido alvo de um. O que teria resultado na convicção, entre a opinião pública, da sua responsabilidade nas perdas das instituições bancárias. O empresário assinala ter pago “aos bancos mais de 230 milhões de euros”, acrescentando que tenciona “concluir a negociação para pagar tudo o efetivamente devido”.“As manifestações de Joe Berardo foram completamente desvirtuadas e transformadas em falta de respeito a quem, na realidade, pelos comportamentos adotados em relação a ele, não merecia respeito nenhum”, lê-se na ação. O que teria sido concretizado, em sede de comissão parlamentar de inquérito, “ao serviço da criação de um bode expiatório”. Designadamente ”um empresário que nada deve a Portugal e a quem Portugal tanto deve num mero capitalista com habilidade para fugir ao pagamento de empréstimos da banca, com reflexos diretos no bolso dos contribuintes, que pagam os défices e prejuízos dos bancos”.

“Conluio”



Ao longo das 97 páginas da ação, é desfiado o percurso do empresário, desde logo a filantropia, através da Fundação Berado e das coleções de arte - Coleção Berardo, Aliança Underground, Sintra Museu de Arte Moderna, Monte Palace Madeira, BAM, Museu do Azulejo, B-MAD e Palácio Bacalhoa.“O próprio governo, com o maior despudor e certamente em entendimento com os bancos, assume como certo e seguro que a Coleção Berardo, arrestada, está nas mãos dos bancos, com os quais trata de arquitetar a respetiva apropriação”.Na ação recorda-se que a coleção de arte se encontrava “dada em comodato ao Estado e que o Estado não quis comprar pelo justo valor”.“A ofensa é tanto mais grave e sentida quanto é certo que a então ministra justifica as ações a tomar (que manteve secretas) pela realização precisamente dos objetivos de garantir a integridade, a não-alienação e fruição pública das obras da Coleção, estabelecendo como a primeira prioridade o afastamento de JB [Joe Berardo], e são esses mesmos objetivos os que estão assegurados ao Estado pelos acordos existentes com JB, que, ao celebrá-los, visou declaradamente prosseguir esses objetivos”.