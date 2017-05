Partilhar o artigo Ação social escolar vai ter aumento no orçamento para o próximo ano letivo Imprimir o artigo Ação social escolar vai ter aumento no orçamento para o próximo ano letivo Enviar por email o artigo Ação social escolar vai ter aumento no orçamento para o próximo ano letivo Aumentar a fonte do artigo Ação social escolar vai ter aumento no orçamento para o próximo ano letivo Diminuir a fonte do artigo Ação social escolar vai ter aumento no orçamento para o próximo ano letivo Ouvir o artigo Ação social escolar vai ter aumento no orçamento para o próximo ano letivo