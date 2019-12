ACAP diz que metas exigidas para a indústria automóvel são exageradas

A Associação do Comércio Automóvel de Portugal considera exagerados os limites impostos pela União Europeia no que diz respeito às emissões de dióxido de carbono para os novos carros vendidos a partir de 1 de janeiro.

O presidente da associação Hélder Pedro considera que esta industria está a ser usada como exemplo, quando só representa 12 por cento do total das emissões.



A ACAP avisa que com um eventual aumento do preço dos carros, pode surgir uma nova contração do mercado nacional.