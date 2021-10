"Acesso à Saúde no hospital de Setúbal cada vez mais difícil", diz administração.

Foto: SIM/DR

A administração do Hospital de Setúbal admite que é cada vez mais difícil o acesso à saúde, por parte dos utentes. O tempo de espera por uma consulta é atualmente de seis meses, quando, há três anos, era de quatro meses.