Acesso ao ensino superior público com maior afluência dos últimos 25 anos

Os dados são do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e mostram que em relação ao ano passado, houve mais 1200 candidaturas.



Juntando o ensino público com o privado, serão cerca de 90 mil candidatos. No ano letivo anterior foram 87 mil.



O Governo quer chegar a 2030 com 60% dos jovens de 20 anos no ensino superior.



Os resultados desta primeira fase do Concurso Nacional de Acesso serão divulgados a 27 de Setembro, na página da Direção-Geral do Ensino Superior.