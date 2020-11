Acesso ao local de trabalho pode ser impedido se trabalhador tiver febre

Nos casos em que seja determinada a impossibilidade de acesso do trabalhador ao respetivo local de trabalho, se este tiver um resultado superior à normal temperatura corporal, ou seja, igual ou superior a 38ºC, considera-se a falta justificada.



Segundo o decreto publicado na última noite em Diário da República, "as medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável pelo local ou estabelecimento, não sendo admissível qualquer contacto físico com a pessoa visada, sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não pode conter qualquer memória ou realizar registos das medições efetuadas".



Portugal entrou em estado de emergência, desde as 00h00 desta segunda-feira até 23 de novembro, para combater a pandemia de covid-19.



O número de infeções e de internamentos hospitalares tem crescido de forma avassaladora e segundo a Direção-Geral da Saúde, Portugal já registou 2.896 mortes e 179.324 casos de infeção.