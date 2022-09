Acesso às creches gratuitas está a levantar dúvidas e críticas

Foto: Pro Church Media - Unsplash

As críticas prendem-se com a falta de vagar no setor público e as dificuldades dos pais em provar a necessidade de recorrer ao privado. Segundo a associação de creches particulares, cerca de metade das crianças vai ficar de fora do novo programa.