Avaliada restrição de acesso a urgências para grávidas

Foto: Anastasiia Chepinska / Unsplash

A restrição do acesso às urgências hospitalares de pacientes grávidas está a ser avaliada. De acordo com o jornal Expresso, as mulheres grávidas que apresentem sintomas como hemorragias ligeiras, infeções urinárias e respiratórias ou gastroenterites vão ser encaminhadas para os centros de saúde da região onde residem.