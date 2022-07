Acessos encerrados em Leiria devido a destroços dos incêndios

Foto: Paulo Cunha - Lusa

Em Leiria, no concelho de Igreja Velha, as estradas estão cortadas devido ao perigo de haver postes de eletricidade caídos no chão. Depois de uma noite intensa de trabalhos, os operacionais conseguiram resolver os incêndios na região, embora se preveja que o dia de hoje possa trazer novos reacendimentos ou agravamento da situação, devido às previsões meteorológicas.