Acidente A6. Advogado da família da vítima mortal admite requerer instrução do processo

Lusa

O advogado da família do trabalhador que morreu atropelado na autoestrada A6 pelo carro onde seguia o ex-ministro Eduardo Cabrita admitiu hoje requerer a instrução do processo para tentar que o antigo governante "assuma a sua responsabilidade criminal".