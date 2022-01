Acidente de viação em Águas de Moura causou um morto e cinco feridos graves

Segundo a mesma fonte, além da vítima mortal, do sexo feminino, o acidente provocou mais cinco feridos graves, um deles transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, e os restantes para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

No local do acidente compareceram 35 operacionais e 17 viaturas da GNR e dos Bombeiros de Águas de Moura, Pinhal Novo, Palmela e Setúbal, e da Cruz Vermelha da Amora, no concelho do Seixal.

De acordo com o CDOS, cerca das 15:50, a circulação de automóveis continuava interrompida naquele troço da EN10 devido aos trabalhos de remoção dos veículos sinistrados e de limpeza da estrada.