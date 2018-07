Partilhar o artigo Acidente entre cinco viaturas causa quatro feridos e constrangimentos no trânsito na A5 Imprimir o artigo Acidente entre cinco viaturas causa quatro feridos e constrangimentos no trânsito na A5 Enviar por email o artigo Acidente entre cinco viaturas causa quatro feridos e constrangimentos no trânsito na A5 Aumentar a fonte do artigo Acidente entre cinco viaturas causa quatro feridos e constrangimentos no trânsito na A5 Diminuir a fonte do artigo Acidente entre cinco viaturas causa quatro feridos e constrangimentos no trânsito na A5 Ouvir o artigo Acidente entre cinco viaturas causa quatro feridos e constrangimentos no trânsito na A5