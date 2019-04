Acidente interrompe circulação na A8 em Torres Vedras

RTP05 Abr, 2019, 08:34 / atualizado em 05 Abr, 2019, 08:52 | País

Dos seis feridos, dois ficaram encarcerados nas viaturas e tiveram de ser retirados pelos bombeiros. No entanto, de acordo com a avaliação do INEM no local, não há feridos graves resultantes de várias colisões em cadeia.







A A8 está cortada, no sentido Torres Vedras/Lisboa e não há previsão para o retomar da circulação, já que o acidente envolveu 12 viaturas e é agora necessário retirar todos os destroços.







No local estão os bombeiros de Torres Vedras, sete ambulâncias e um veículo de desencarceramento.





Fernando Barão, comandante dos bombeiros de Torres Vedras, argumentou que não se sabe ainda o que esteve na origem do acidente, mas adiantou que a chuva e o piso molhado poderão ser uma das causas para as colisões.







Contactada pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantou que foram acionados meios para dois acidentes, ao quilómetro 35 da A8, um no sentido Norte-Sul e outro no sentido inverso, próximo das 07h30.



O INEM registou quatro feridos ligeiros no acidente que ocorreu no sentido Norte-Sul e um ferido grave na colisão ocorrida no sentido Sul-Norte.







(em atualização)