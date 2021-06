Acidente mortal com viatura do MAI. "Apuramento de factos deve decorrer"

Foto: José Coelho - Lusa

"Portanto, esse apuramento de factos deve decorrer e, a meu ver, não deve depender se ia A, B ou C a conduzir, ao lado do condutor ou atrás do condutor", acentuou o Chefe de Estado, que se escusou a abordar a questão de um ponto de vista político.



Marcelo Rebelo de Sousa respondia a questões dos jornalistas sobre o recente acidente com o carro em que seguia o ministro Eduardo Cabrita.



O desastre, ocorrido a 18 de junho, na A6, provocou a morte a um trabalhador.



Fonte da Brisa indicou na terça-feira que os trabalhos de manutenção naquela autoestrada, na zona de Évora, estavam sinalizados, esclarecimentos diferentes das explicações dadas pelo Ministério da Administração Interna.