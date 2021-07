Acidente mortal com viatura do MAI. GNR "a desenvolver todas as diligências"

Segundo a imprensa, a Guarda Nacional Republicana teria sido superiormente impedida de levar a cabo perícias no carro que transportava Eduardo Cabrita.





"A Guarda Nacional Republicana desenvolveu e encontra-se a desenvolver, nos termos da lei, todas as diligências inerentes a um processo de investigação de um acidente de viação com vítimas mortais", sublinha a GNR, em resposta a um pedido de esclarecimentos da RTP.



“Em virtude da investigação do acidente se encontrar em curso, não será possível prestar esclarecimentos adicionais”, vinca.





O acidente na autoestrada que liga Marateca à fronteira do Caia, em Elvas (distrito de Portalegre), ocorreu por volta das 13h00 de dia 18 de junho ao quilómetro 77, na zona do concelho de Évora, no sentido Évora - Lisboa