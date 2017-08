Ações da Impresa estavam a cair mais de 7%, após ter anunciado possibilidade de venda de títulos

Lusa 24 Ago, 2017, 11:13 | País

Cerca das 10:45, os títulos da Impresa estavam a cair 7,43%, para 0,299 euros, na bolsa de Lisboa.

Na quarta-feira, a Impresa admitiu vender títulos, no âmbito de um "reposicionamento estratégico" da sua atividade, que passa por um "enfoque primordialmente nas componentes do audiovisual e do digital".

Após reuniões de elementos das direções com trabalhadores de vários títulos, o presidente executivo do grupo de comunicação social, Francisco Pedro Balsemão enviou uma mensagem indicando que tendo em conta o Plano Estratégico para o triénio 2017-2019, a "Impresa procederá a um reposicionamento estratégico da sua atividade".

Segundo o dirigente, as alterações vão implicar uma "redução da sua exposição ao setor das revistas e um enfoque primordialmente nas componentes do audiovisual e do digital".

"Nesse sentido, [a Impresa] iniciou um processo formal de avaliação do seu portfolio e respetivos títulos, que poderá implicar a alienação de ativos. A prioridade passa por continuar a melhorar a situação financeira do grupo, assegurando a sua sustentabilidade económica, e logo a sua independência editorial", concluiu na mesma nota.