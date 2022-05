Acolhimento de refugiados. PJ lança buscas na Câmara de Setúbal

A Judiciária lançou buscas na Câmara de Setúbal. A polícia suspeita de violação de dados pessoais no caso do alegado envolvimento de dois cidadãos russos pró-Putin no acolhimento de ucranianos que fugiam do exército de Putin.