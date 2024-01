Acolhimento de requerentes de asilo no aeroporto de Lisboa é mínimo e sem condições

Acolhimento de requerentes de asilo no aeroporto de Lisboa é mínimo e sem condiçõesAs condições de acolhimento para migrantes requerentes de asilo no aeroporto de Lisboa são mínimas. E continuam a não ser as ideais diz a bastonária da Ordem dos Advogados.Depois da Provedoria de Justiça ter exigido mudanças, para impedir que os imigrantes ficassem a dormir no chão do aeroporto durante dias, à espera de uma decisão em relação ao pedido de asilo, Fernanda Almeida Pinheiro diz à Antena 1 que está em causa a dignidade humana e o cumprimento da lei.A Ordem dos Advogados recomenda que o Estado tome medidas e assegure os cuidados necessários aos imigrantes.