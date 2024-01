Triplicaram as queixas sobre os procedimentos no momento da alta dos doentes. Em 2023, a Entidade Reguladora da Saúde recebeu 116 reclamações, a grande maioria relativas ao Serviço Nacional de Saúde. As queixas têm principalmente a ver com falhas de vigilância, controlo de saídas e falta de contacto com o acompanhante.