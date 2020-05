Acórdão de Alcochete. Bruno de Carvalho irritado com jornalistas à chegada a Monsanto

O ex-presidente do Sporting Clube de Portugal mostrou-se agastado, na manhã desta quinta-feira, ao chegar ao Tribunal de Monsanto, para ouvir a leitura do acórdão do processo das agressões na Academia de Alcochete.

A acusação inicial tinha 44 arguidos e mais de 4040 crimes. O caso remonta a maio de 2018.



"Far-se-á justiça quando vocês forem jornalistas, aí far-se-á justiça, mas vocês insistem até à última em não ser jornalistas", atirou Bruno de Carvalho.



Por sua vez advogado de Bruno de Carvalho, Miguel Fonseca, ironizou com a própria indumentária, ao dizer que colocou uma gravata por estar "à espera de qualquer coisa hoje".



A academia do clube foi alvo de um ataque que feriu vários jogadores e levou à saída de Bruno de Carvalho, que chegou a ser acusado de 97 crimes.



Outra figura central do processo foi o líder da claque leonina, conhecido como Mustafá.



Em 37 sessões, foram ouvidas 174 testemunhas.