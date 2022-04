Acórdão de juízes do Porto alega atenuantes para violência doméstica

Dois juízes do Tribunal da Relação do Porto desvalorizaram um caso de violência doméstica, que se prolonga há mais de 50 anos. Em resposta a um recurso do Ministério Público, os dois juízes defenderam que a recusa da mulher em ter relações sexuais com o marido é uma atenuante para a violência praticada.