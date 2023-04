Acórdão do julgamento do homicídio do PSP Fábio Guerra conhecido em 5 de maio

A leitura do acórdão do julgamento dos dois ex-fuzileiros pelo homicídio do polícia Fábio Guerra foi hoje agendada para dia 5 de maio, às 09h30, anunciou a juíza-presidente Helena Susano após as alegações finais.