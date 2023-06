Acórdão e-mails do Benfica. Dois arguidos condenados a penas suspensas

Decorreu esta segunda-feira a leitura do acórdão do julgamento de Júlio Magalhães, Francisco J. Marques e Diogo Faria sobre a divulgação dos e-mails do Benfica no Porto Canal.





A defesa dos três arguidos vai recorrer das condenações e pondera mesmo uma queixa no tribunal europeu dos direitos do homem, por questões que têm a ver com a liberdade de expressão.



O advogado Nuno Brandão disse que, apesar das condenações, durante o julgamento, grande parte da acusação caiu e que "a montanha pariu um rato". O advogado de Francisco J. Marques não concorada com a decisão.O advogado Nuno Brandão disse que, apesar das condenações, durante o julgamento, grande parte da acusação caiu e que "a montanha pariu um rato".





Já os advogados do Sport Lisboa e Benfica dizem que o mais importante era obter uma condenação e que a narrativa da defesa caiu por terra no entender dos juízes.





O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi condenado a um ano e 10 meses de prisão, com pena suspensa, devido à divulgação de emails do Benfica. O dirigente foi punido com 10 meses de prisão por violação de correspondência agravada ou telecomunicações, e mais um ano e dois meses por ofensa a pessoa coletiva.



Diogo Faria, diretor de conteúdos do Porto Canal, foi condenado a nove meses de prisão, com pena suspensa durante um ano, por violação de correspondência ou telecomunicações.



Ambos foram ainda condenados a pagar de forma solidária uma indemnização de 10 mil euros a Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, enquanto Júlio Magalhães, antigo diretor do canal, foi absolvido de todos os crimes de que era acusado.



O caso da divulgação dos emails remonta a 2017 e 2018, com comunicações entre elementos ligados à estrutura de Benfica e terceiros a serem reveladas no programa `Universo Porto -- da bancada`, do Porto Canal, e começou a ser julgado há cerca de seis meses, em 16 de setembro de 2022.









C/Lusa