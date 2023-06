Acórdão e-mails do Benfica. Dois arguidos condenados a penas suspensas

(em atualização)



Decorreu esta segunda-feira a leitura do acórdão do julgamento de Júlio Magalhães, Francisco J. Marques e Diogo Faria sobre a divulgação dos e-mails do Benfica no Porto Canal.



Os arguidos eram acusados de violação de correspondência, devassa da vida privada e ofensa a pessoa coletiva.