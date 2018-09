Acordo à vista para manter Joana Marques Vidal na PGR

RTP15 Set, 2018, 10:08 / atualizado em 15 Set, 2018, 10:09 | País

De acordo com o semanário, a notícia nunca será oficializada antes de o primeiro-ministro regressar da visita que na próxima semana faz a Angola e antes da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, ouvir os partidos com assento parlamentar, o que deverá ocorrer antes do final do mês.





O Expresso garante que a procuradora terá deixado a porta aberta a continuar no cargo.









O mandato da atual Procuradora-Geral da República termina dia 12 de outubro



Publicamente, Joana Marques Vidal não se pronuncia sobre uma eventual continuidade à frente da Procuradoria-Geral da República. A questão foi levantada pelos jornalistas esta semana, mas Joana Marques Vidal apenas afirmou que a decisão de uma eventual recondução no cargo cabe ao Governo e ao Presidente da República.O mandato da atual Procuradora-Geral da República termina dia 12 de outubro