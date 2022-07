Acordo de descentralização entre Governo e Municípios é "pequeno" para o PSD

Presentes na cerimónia vão estar o primeiro-ministro, António Costa, o ministro da Educação, João Costa, a ministra da Saúde, Marta Temido, a ministra da Coesão Territorial, que tutela as autarquias, Ana Abrunhosa, e a presidente da ANMP e da Câmara de Matosinhos, a socialista Luísa Salgueiro.





Na segunda-feira, a ANMP aprovou por maioria o acordo de descentralização de competências estabelecido com o Governo para as áreas da educação e da saúde, tendo os autarcas eleitos por PS, PSD e independentes votado a favor e os do PCP contra.





Apesar deste acordo Hélder Sousa Silva, Presidente dos autarcas do PSD diz que este acordo peca por ser “pequeno. Um pequeno passo para um problema que se chama descentralização”.A negociação para a descentralização de competências nos domínios da Educação e da Saúde durou meses, foi muito criticada por parte dos autarcas e levou mesmo à saída da Câmara Municipal do Porto da associação.