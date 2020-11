Acordo entre Chega e PSD nos Açores quebrou todas as "barreiras" políticas

Lusa

Foi também combinada uma conversa pessoal entre o líder do Chega e Rui Rio.



Tudo isto enquanto o presidente do PSD garantia publicamente nada ter a haver com o acordo alcançado para uma "geringonça de direita" no Governo Regional açoriano.



Na análise do politólogo António Costa Pinto, este entendimento mostra que foram quebradas as barreiras entre os partidos democráticos e as forças populistas em Portugal.