Acordo na ação social une Governo e municípios

O Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) aprovou em 6 de dezembro de 2022 os novos termos da descentralização de competências na área da ação social, mas nesse mesmo dia pediu a prorrogação da transferência obrigatória de competências de janeiro de 2023 para abril, o que o Governo aceitou.A transferência definitiva e obrigatória de competências na área da ação social para os municípios esteve também prevista para 1 de abril de 2022, após vários adiamentos.No entanto, em janeiro de 2022, o Governo decidiu dar a possibilidade a estas autarquias de pedirem o alargamento do prazo até ao final desse ano, tornando obrigatória a transferência destas competências em 1 de janeiro de 2023.Face ao pedido da ANMP de prorrogação, essa transferência obrigatória de competências será realizada em abril.Sobre esta matéria, a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, explicou em entrevista à Lusa que o pedido de prorrogação foi justificado com uma “questão operacional”, já que o processo deveria estar concluído até outubro e, uma vez que não ficou, os orçamentos municipais já foram aprovados ou estavam em vias de aprovação.De acordo com a ANMP, o novo diploma da ação social vai permitir a transferência, para os municípios, de mais de 91 milhões de euros, 35 milhões de euros a mais do que o inicialmente previsto.