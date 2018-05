Acordo na Saúde. Foi feita "justiça"

Foto: Regis Duvignau - Reuters

Ontem, o Ministério da Saúde enviou uma proposta com condições mais aceitáveis, de acordo com os sindicatos, que reivindicavam a aplicação do regime de 35 horas de trabalho semanais para todos os trabalhadores, progressões na carreira e o pagamento de horas extraordinárias vencidas e não liquidadas.



Hoje (sexta-feira), após uma reunião, o ministro Adalberto Campos Fernandes anunciou que foi alcançado um entendimento entre as partes. O ministro da Saúde fala num acordo histórico e inédito neste sector.



Ouvido pela Antena 1, José Abraão, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, considera que foi feita justiça.