Acordo secreto permitiu às PPP rodoviárias receber 705 milhões

Segundo o Correio da Manhã, um relatório da polícia concluiu que esse acordo secreto com a banca terá permitido às concessionárias das Parcerias Público-Privadas rodoviárias receberem 700 milhões de euros sem aprovação do Tribunal de Contas.



O objetivo do acordo secreto feito pelo Governo de Sócrates era compensar as concessionárias pelo facto de o preço final aprovado ficar abaixo ao valor acordado na fase final do concurso, uma diferença de 705 milhões de euros.



O acordo terá sido feito depois de o Tribunal de Contas ter chumbado o visto prévio aos contratos face ao desfasamento de valores.



A Polícia Judiciária concluiu que se tratou de uma forma adicional e camuflada de pagar às subconcessionárias.