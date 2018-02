Açores: actividade sísmica decresce mas alerta mantém-se

Desde o início da madrugada de ontem foram registados mais de trezentos sismos, na zona central de São Miguel.



A maioria não foi sentida pela população porque as magnitudes têm sido baixas.



Ainda assim as autoridades pedem à população para redobrar o estado de alerta e vigilância.



É a maior crise sísmica dos últimos 13 anos nos Açores.



O número de sismos registados pelas centrais do Instituto Português do Mar e da Atmosfera foi atualizado à imprensa por volta das 10h00 de terça-feira.



De acordo com a técnica do IPMA, Maria Escuer, desde a meia-noite foram registados mais de 50 sismos de baixa magnitude nos Açores.