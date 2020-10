Açores. As mudanças que a pandemia trouxe à campanha

A pandemia tem provocado alterações de peso no que toca a contactos ou a determinados eventos. Exemplo disso é a campanha eleitoral nos Açores. As eleições para a Assembleia Legislativa Regional são já no domingo. No lugar dos tradicionais brindes, surgem agora também as máscaras e o álcool gel.