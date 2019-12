Açores em alerta para o ano novo com chuva e ventos fortes, Madeira com tempo quente

Nos Açores, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê condições de grande instabilidade,Em comunicado divulgado no domingo, o IPMA disse queMarcelo Rebelo de Sousa já confirmou a presença na ilha açoriana, apesar das condições adversas do tempo previstas para o Corvo.afirmou fonte da Presidência da República à Agência Lusa na terça-feira.Além do grupo ocidental, o IPMA prevê que, nos grupos Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico) e Oriental (Santa Maria e São Miguel), o céu vai apresentar-se na terça-feira com abertas, com a ocorrência de aguaceiros e vento moderado a fresco.

Na quarta-feira, primeiro dia do ano 2020, a superfície frontal fria atravessará toda a região, provocando precipitação em todas as ilhas e vento a soprar fresco com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora, sendo que as temperaturas mínimas irão variar entre 12 e 15 graus centígrados, devendo as máximas situar-se entre 17 e 19 graus, indicou o IPMA.



Tempo quente na Madeira



Já na Madeira regista-se a situação oposta.Durante o dia de domingo foram registados vários incêndios em zonas de floresta e mato.





Elementos dos Bombeiros da Calheta, da Ribeira Brava e Ponta do Sol, de Câmara de Lobos (zona oeste da Madeira), de Santana (norte) e de Santa Cruz (zona leste) combateram fogos durante o dia, sobretudo em áreas de floresta e mato.



Na Calheta, uma queimada não autorizada ficou descontrolada e propagou-se a uma casa devoluta, situação que motivou a intervenção das autoridades policiais, que identificaram o responsável pelo fogo.







Hoje espera-se que as temperaturas possam ultrapassar os 25 graus.