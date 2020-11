Açores. Estabelecimento de diversão noturna na origem de surto epidémico

Nos Açores há 226 casos ativos do novo coronavírus. Foram confirmados 38 de ontem para hoje, 27 na ilha de São Miguel e 11 na Terceira. O arquipélago tem 16 cadeias de transmissão ativas, a maior com origem num estabelecimento de diversão noturna, em Ponta Delgada.