Açores estão a criar rede regional da via verde do AVC

29 Mar, 2019

"Queremos ver de que forma é que conseguimos ter um outro tipo de dinamismo entre os diferentes interlocutores, quer a nível hospitalar, quer ao nível do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, bem como ao nível da unidade de saúde de ilha, para atuarmos no diagnóstico precoce e utilizarmos os recursos que já temos disponíveis, quer através da via verde, quer através da telemedicina, para termos o diagnóstico, o encaminhamento e o tratamento preciso para estes utentes", adiantou o diretor regional da Saúde dos Açores.

Tiago Lopes falava, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, à margem de um simpósio sobre a via verde do AVC nos Açores, associado às comemorações do Dia Nacional do AVC, que se assinala em 31 de março.

Tal como no resto do país, o acidente vascular cerebral é uma das patologias com maior incidência nos Açores e a "principal causa de morte".

Em 2017, foi implementada oficialmente a via verde do AVC, que define procedimentos para garantir maior rapidez no acesso ao tratamento, no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, o segundo hospital da região a disponibilizar este serviço, depois do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.

No Hospital da Horta, a via verde ainda não está a funcionar, nem na Unidade de Saúde da Ilha do Pico, a única para além dos hospitais que dispõe de um aparelho de tomografia computorizada (TAC), exigido para o tratamento de doentes com AVC.

Segundo Paulo Ávila, coordenador da implementação da via verde regional do AVC, o que se pretende é "definir critérios iguais para todos os hospitais e definir redes de referenciação" para as unidades de saúde das ilhas sem hospital, para "dar acesso a toda a população a este tipo de abordagem".

"Cada minuto conta e tempo é cérebro. Por cada minuto que passa num AVC de grandes vasos, morrem 1,9 milhões de neurónios", sublinhou.

Numa ilha com hospital com via verde de AVC, se for feito um contacto para a linha de emergência 112, o tratamento poderá ser feito em 10 minutos após a entrada nas urgências.

No entanto, nas ilhas sem hospital, após a identificação do AVC é necessário retirar o utente por helicóptero, por isso Paulo Ávila destacou a importância de existir uma referenciação para o hospital de acolhimento.

Já o diretor regional da Saúde realçou a importância do recurso à telemedicina nas ilhas sem hospital, para uma melhor e mais rápida resposta em situação de AVC.

"Temos ao fim e ao cabo um recurso na região que nos está a dar resposta no sentido de articularmos com médicos especialistas de outras unidades de saúde que não existem, nomeadamente em algumas unidades de saúde de ilha, de forma a termos melhor resposta nas ilhas sem hospital", salientou.

De acordo com dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2016 registaram-se 265 óbitos no arquipélago que tiveram como causa doenças cérebro vasculares, 115 dos quais com mais de 85 anos.

No entanto, segundo Tiago Lopes, a taxa de sobrevivência é "cada vez maior" e os Açores têm registado "uma diminuição ao nível do número de internamentos e da incidência dos casos de acidente vascular cerebral, sobretudo abaixo dos 70 anos".

Entre os principais fatores de risco do AVC estão a hipercolesterolemia, a dislipidemia, a hipertensão arterial, a diabetes, o sedentarismo e o excesso de peso.