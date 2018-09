Açores: Flores e Corvo estão já sob alerta vermelho

Segundo as previsões, as rajadas de vento poderão chegar até 120 quilómetros por hora e as ondas aos oito metros de altura.



No domingo, o aviso vermelho mantém-se na altura em que a tempestade deverá passar a categoria de pós-tropical.



Por isso, o Instituto do Mar e da Atmosfera aconselha a população a tomar medidas de segurança. E a Proteção Civil dos Açores vai reforçar os meios humanos no Grupo Ocidental.