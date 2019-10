Açores. Furacão provoca cinco ocorrências sem gravidade

Mário Aleixo - RTP02 Out, 2019, 06:06 / atualizado em 02 Out, 2019, 06:26 | País

A meteorologista Elsa Vieira traçou as expetativas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera face à passagem do furacão pelo arquipélago.









"Felizmente até agora não tivemos registo de ocorrências graves. Os meios conseguiram rapidamente resolver a situação. Tivemos duas ocorrências na ilha do Pico, duas na ilha das Flores e uma na ilha do Faial, todas resolvidas com os nossos homens", adiantou o responsável pela Proteção Civil dos Açores, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Por aquela hora, o centro do furacão deve estar a aproximadamente 100 quilómetros (km) a oeste da ilha das Flores, declarou Carlos Ramalho.







A acompanhar a situação está o Governo. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, esteve na última noite nas instalações da Proteção Civil Nacional e assegurou o acompanhamento total por parte do executivo de toda a evolução do furacão.

























Segundo Carlos Neves, o registo de vento com maior intensidade, "na ordem dos 135 km por hora", ocorreu tanto no Corvo como nas Flores, no entanto, é esperado que "a rajada máxima possa chegar por volta dos 180/190km por hora".A maior proximidade do centro do furacão "Lorenzo" à ilha das Flores deve registar-se pelas 7h00 em Lisboa menos uma nos Açores, disse o delegado local do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).