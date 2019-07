Açores. Judiciária apreende meia tonelada de cocaína num iate

Há vários meses que a Polícia Judiciária acompanhava os movimentos deste veleiro.



Primeiro em alto mar, com a ajuda do Centro de Operações e Análise Marítima, que monitoriza os movimentos de embarcações e tem sede em Lisboa e depois, na passada quarta feira, com a colaboração da Polícia Marítima.



Mal entrou na baía da praia da Vitória, na ilha Terceira, foi interceptado pela PJ. A bordo transportava meia tonelada de cocaína, dissimulada em duas zonas do veleiro que tinham sido adaptadas para esconder a droga.

Fazia a viagem entre a América do Sul e a Europa.



Nesta operação a PJ contou com a colaboração das autoridades holandesas e espanholas.



Os dois homens que seguiam a bordo, um holandês e um estónio, foram detidos e depois de presentes a tribunal, foi-lhes aplicada a medida de prisão preventiva.