Açores na rota do furacão Lorenzo

Imagem da NASA que mostra a dimensão do furacão Lorenzo | NASA

O Lorenzo avança a cerca de 17 quilómetros por hora no sentido norte-nordeste. Está nesta altura a sudoeste das ilhas dos Açores, mas deve atingir o arquipélago a partir da noite de terça-feira. As autoridades estão a monitorizar a evolução do Lorenzo.





O Centro Nacional de Furacões dos EUA, em comunicado, avisa que o "Lorenzo deve passar a oeste dos Açores" e que, embora se preveja um enfraquecimento gradual, "ainda será um ciclone poderoso".







Governo garante apoio necessário



O primeiro-ministro ligou este domingo ao presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, para se inteirar da situação e para disponibilizar "todo o apoio que vier a ser necessário".





Já esta manhã parte para as Flores, Pico e Graciosa um grupo de 25 bombeiros de corporações da ilha de São Miguel para reforçar os efetivos nestas ilhas.



Vasco Cordeiro tem estado ainda reunido com o Executivo para coordenar e preparar medidas de resposta e ajuda aos possíveis efeitos do furacão.







"Face à possibilidade da passagem deste furacão na próxima quarta-feira, estão a ser tomadas diligências nas áreas das obras públicas, transportes, solidariedade social, habitação, saúde e educação, entre outros setores, além do trabalho que está a ser desenvolvido pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores", adiantou o gabinete do chefe do Executivo açoriano.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou que o furacão deverá atingir "todo o arquipélago" dos Açores na quarta-feira. "Mantendo-se as previsões da trajetória, o centro do furacão deverá passar muito próximo do grupo Ocidental (ilhas das Flores e Corvo), afetando assim todo o arquipélago na próxima quarta-feira", indicou nota enviada.