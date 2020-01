Na ilha das Flores, as prateleiras dos supermercados começam a ficar vazias, como relatou à Antena 1/Açores o proprietário de quatro supermercados, Arlindo Lourenço.



Este comerciante das Flores diz que não fica satisfeito com as explicações que tem recebido.



O BE/Açores defendeu hoje "o abastecimento urgente por via aérea de bens alimentares e de primeira necessidade" para a ilha das Flores, depois de a passagem do furacão Lorenzo ter causado problemas de abastecimento na ilha.