O PS venceu as eleições, mas sem maioria absoluta e, desde então, tem vindo a ganhar forma uma espécie dede centro-direita, que ficaria dependente do apoio parlamentar dos dois deputados do Chega.

O Chega faz exigências ao PSD, a nível nacional, para, em troca, viabilizar um governo açoriano liderado pelos sociais democratas. Uma negociação que ainda não teve fumo branco.





As audiências do representante da República, com os vários partidos, começam às 10 da manhã, nos Açores, 11 horas no continente.A jornalista Oriana Barcelos, da Antena 1 Açores, revela que alguns partidos devem levar propostas para a formação de um novo executivo.